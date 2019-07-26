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    HaberlerEgeİlk 20 bine girene iki bin lira burs
    26.07.2019 - 01:44| AA

    İlk 20 bine girene iki bin lira burs

    İlk 20 bine girene iki bin lira burs

    Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde bulunan deri mühendisliği öğrencileri, her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alacak, istihdam garantisi sağlanacak.Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 21 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak. Deri İhracatçı Birlikleri ile YÖK arasında imzalanan protokole göre; sınavda 20-60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60-100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.

    Sadece 21 öğrenci

    Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin sadece Ege Üniversitesi’nde bulunan ve 21 öğrenci kontenjanına sahip deri mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, geçtiğimiz aylarda Ankara’da deri, tekstil, hazır giyim ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde değerli sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimiz için işyeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi hususlarında sektör temsilcilerimizle işbirliklerimiz devam edecek” ifadesini kullandı.

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