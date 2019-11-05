05.11.2019 - 01:37 |
İlk bağış Batur’dan
Her yıl 3-9 Kasım günleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Hastası’nda Konak Belediyesi de örnek bir uygulamaya imza attı. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde belediyenin Basmane’deki hizmet binası girişinde organ bağışı standı kuruldu. Stantta ilk bağışı Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı. Organ bağışının önemine dikkat çeken Batur, “İzmir, organ bağışında 62 bin gibi bir rakamla 2013-2018 yılları arasında 5 senelik süreç içerisinde Türkiye birincisi oldu. Biz de Konak Belediyesi çalışanları olarak, organlarımızı bağışlayacağız” diye konuştu.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.