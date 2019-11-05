İlk bağış Batur’dan

Her yıl 3-9 Kasım günleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Hastası’nda Konak Belediyesi de örnek bir uygulamaya imza attı. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde belediyenin Basmane’deki hizmet binası girişinde organ bağışı standı kuruldu. Stantta ilk bağışı Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı. Organ bağışının önemine dikkat çeken Batur, “İzmir, organ bağışında 62 bin gibi bir rakamla 2013-2018 yılları arasında 5 senelik süreç içerisinde Türkiye birincisi oldu. Biz de Konak Belediyesi çalışanları olarak, organlarımızı bağışlayacağız” diye konuştu.