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    HaberlerEgeİlk ihracat Afrika’ya
    27.07.2019 - 02:53

    İlk ihracat Afrika’ya

    Savunma sanayinin dinamik gücü Katmerciler, zırhlı muharebe aracı HIZIR’ın ilk ihracatını bir Afrika ülkesine yaptı. 20.7 milyon dolarlık toplam tutara sahip ihracat, HIZIR’ın yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasının ilk adımı olacak. Anlaşma kapsamında teslimat 2019-2020 döneminde tamamlanacak.

    İlk ihracat Afrika’ya

    Hedef, dünya markası

    Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, üç yıldır süren yurtdışı tanıtım çalışmalarının ilk meyvesini verdiğini belirtti, hedeflerinin HIZIR’ı başka ülkelere de taşımak olduğunu kaydetti. Katmerci, “Katmerciler’in farklı ihtiyaçlara uygun, son derece geniş bir savunma portföyü var. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapmış, dışsatıma her zaman büyük önem veren bir firma olarak, Katmerciler markasını dünya savunma sanayinde daha fazla duyurmaya kararlıyız” dedi. Yenilikçi ve yaratıcı ürünleriyle sektörde saygınlık uyandıran Katmerciler, savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge Merkezi’nde tasarlayıp geliştiriyor.

     

     

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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