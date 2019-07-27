İlk ihracat Afrika’ya

Hedef, dünya markası

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, üç yıldır süren yurtdışı tanıtım çalışmalarının ilk meyvesini verdiğini belirtti, hedeflerinin HIZIR’ı başka ülkelere de taşımak olduğunu kaydetti. Katmerci, “Katmerciler’in farklı ihtiyaçlara uygun, son derece geniş bir savunma portföyü var. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapmış, dışsatıma her zaman büyük önem veren bir firma olarak, Katmerciler markasını dünya savunma sanayinde daha fazla duyurmaya kararlıyız” dedi. Yenilikçi ve yaratıcı ürünleriyle sektörde saygınlık uyandıran Katmerciler, savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge Merkezi’nde tasarlayıp geliştiriyor.