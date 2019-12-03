04.12.2019 - 00:00 |
İlk organ bağışı Başkan Koştu’dan
Bergama Kültür Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü’nde Kornea’nın Sesi Müzik Grubu sahne aldı.
Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu Aşık Veysel’in göremediği için yaşamı boyunca çektiği zorlukları anlattı, organ bağışının önemini vurguladı. Organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik sonunda, izleyiciler bağış kampanyasına katıldı. İlk bağış Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan geldi. Koştu, “Öldükten sonra organlarımızı paylaşarak, hayata tutunmaya çalışan hastalarımıza yardım elimizi uzatmalıyız” dedi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.