İlk organ bağışı Başkan Koştu’dan

Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu Aşık Veysel’in göremediği için yaşamı boyunca çektiği zorlukları anlattı, organ bağışının önemini vurguladı. Organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik sonunda, izleyiciler bağış kampanyasına katıldı. İlk bağış Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan geldi. Koştu, “Öldükten sonra organlarımızı paylaşarak, hayata tutunmaya çalışan hastalarımıza yardım elimizi uzatmalıyız” dedi.