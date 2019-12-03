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    HaberlerEge Haberleri İlk organ bağışı Başkan Koştu’dan
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    04.12.2019 - 00:00 |

    İlk organ bağışı Başkan Koştu’dan

    Bergama Kültür Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü’nde Kornea’nın Sesi Müzik Grubu sahne aldı.

    İlk organ bağışı Başkan Koştu’dan

    Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu Aşık Veysel’in göremediği için yaşamı boyunca çektiği zorlukları anlattı, organ bağışının önemini vurguladı. Organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik sonunda, izleyiciler bağış kampanyasına katıldı. İlk bağış Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan geldi. Koştu, “Öldükten sonra organlarımızı paylaşarak, hayata tutunmaya çalışan hastalarımıza yardım elimizi uzatmalıyız” dedi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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