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    HaberlerEgeİlk ziyaret İESOB’a
    20.09.2019 - 02:03 |

    İlk ziyaret İESOB’a

    İlk ziyaret İESOB’a

    AK Parti İzmir İl Başkanlığı, toplumun her kesimine dokunabilmek, sorunları ve istekleri birebir dinlemek amacıyla sekiz komisyon kurdu. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kalıcı çözümler için iletişim köprüsü olmayı hefeflediklerini belirtti. Sürekli ilk ziyareti, İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özkan başkanlığındaki esnaf komisyonuyla birlikte, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (İESOB) gerçekleştirdi. Ziyarette; İzmir Oto Tamirciler Odası Başkanı Nejdet Heppekcan, İzmir Pazarcılar Odası’nın eski yöneticilerinden Cemil Söyler, 5’inci Sanayi Sitesi’nden Ümit İri, Birinci Sanayi Sitesi’nden Sefer Özseyrek, Özüm Lokantası sahiplerinden Serdar Özüm ve AK Parti Konak teşkilatından esnaf Mustafa Yıldırım yer aldı. Komisyon, Ahilik Haftası’nı kutladıkları İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile fikir alışverişinde bulundu.

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