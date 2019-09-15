15.09.2019 - 02:05 |
İlk ziyaret Orhanlı’ya
EGE Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde oluşturulan ve değişik birimlerden pek çok akademisyenin yer aldığı Ege Üniversitesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışma Grubu, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi’nde yangından zarar gören bölgeyi ziyaret etti.
Prof. Dr. Budak, “Amacımız, Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte, yanan bölgelerdeki toprak yapısını, bitki örtüsünü ve hayvan popülasyonunu inceleyerek, geleceğe dönük olarak rehabilitasyonunu sağlamak. Üniversitemize düşen, toplumsal ve ekonomik açıdan değeri yüksek olan, milli servet ormanlarımızı korumak ve farkındalığı artırmak. Ağaç sevgisini aşılamak” dedi. l DHA
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