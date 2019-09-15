İlk ziyaret Orhanlı’ya

Prof. Dr. Budak, “Amacımız, Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte, yanan bölgelerdeki toprak yapısını, bitki örtüsünü ve hayvan popülasyonunu inceleyerek, geleceğe dönük olarak rehabilitasyonunu sağlamak. Üniversitemize düşen, toplumsal ve ekonomik açıdan değeri yüksek olan, milli servet ormanlarımızı korumak ve farkındalığı artırmak. Ağaç sevgisini aşılamak” dedi. l DHA