İlklerin şehri İzmir

Mahir Eller Projesi sayesinde Ege’nin incisi kent ülkede en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip oldu. Toplam 20 sürücünün14’ünün kadın olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi’nde, mesleki yeterlilik kazanan 144 kişiye belgeleri törenle verildi. İzmir, toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde ‘Türkiye’de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il’ oldu. Kentte, toplam 20 tren sürücüsünün 14’ünün kadın olduğu belirtildi.

Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Proje kapsamında, 30 bin kişiye anket yapılarak mesleki yetkinliklerin belirlenmesi, 20 bin kişinin mesleki yeterlilik sınavlarına alınması ve 15 bin kişinin belge almaya hak kazanarak, iş dünyasına katkı sağlaması hedeflenmekte” dedi.

İzmir için büyük bir şeref

Projenin AB’nin 15 milyon euroluk desteğiyle hayata geçirildiğini vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, şunları söyledi:

“Sizler, mesleğin ustası, işinin erbabı olduğunuzu tescillemiş oldunuz. Sizler artık ara eleman değil aranan eleman olacak daha kolay iş bulabileceksiniz. Bundan da hem sizler hem firmalarımız ve ülkemiz kazançlı çıkacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte zorunlu. Ayrıca ‘ikinci el araç alım satımı’ ve ‘emlak’ sektörlerinde de hem firma sahipleri, hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Bu olması gereken bir iş. Zira mesleki yeterlilik, hem daha sağlıklı hizmet sunmak demek hem de insanımıza daha kaliteli hayat standardı getirmek demek.” İzmir’in en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “İzmir Metro A.Ş. çalışanlarının bu alanda Türkiye’de ilk belgelerini alan personel olduğunu mutlulukla söyleyebilirim. Ayrıca araların da kent içi raylı sistemleri tren sürücüsü, trafik kontrolörü, katener bakım elemanı, makine bakımcısı çelik kaynakçı gibi toplam 74 çalışanımız da belge almaya hak kazandı. Bu İzmir için büyük şereftir” diye konuştu.