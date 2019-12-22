İptal edeceğiz!

Konak Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Batur, Pasaport’ta yapılması planlanan gökdelenin ruhsatının, belediyenin ocak ayında yapılacak meclis toplantısında iptal edileceğini açıkladı. “Konak’ta kentin siluetini etkileyecek bir yapılaşma olmayacak” diyen Batur, şöyle konuştu:

Gökdelen alanı belli

“Biz yatırımcıya karşı değiliz. Gökdelenler için bölge seçildi; Bayraklı ve Alsancak Stadyumu’nun çevresindeki, Liman arkası denilen yer var. Yüksek yapı yapılacaksa bu bölgelerde yapılsın ama şehrin merkezi olan alan içinde bu tür yapılara izin vermeyeceğiz. Konak, köklü tarihiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip, bu nedenle tarihi yapıların kent yaşamına kazandırılması için çalışıyoruz.”

Ardından kadınlara yönelik çalışmaları anlatan Batur, meslek edindirme ve hobi kurslarına yılda yaklaşık 8 bin kadının katıldığını belirtti. Basmane Semt Merkezi’nde bulunan Kadın Danışma Merkezi’nde hukuksal ve psikolojik danışma hizmeti verildiğini, yılda 3 bin 500 kadınına şiddete uğradıklarında yasal haklarının ne olduğunun anlatıldığını sözlerine ekleyen Batur, “Semt merkezlerimizde kadın emeğiyle gerçekleşen üretimi, tek bir çatı altında toplamak adına Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurmak için harekete geçtik” dedi.

Yeni yılda yeni tesisler

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasındaki alanda kurulan Engelsiz Yaşam Köyü’nün yılbaşından sonra hizmete gireceğini, merkezde 3-6 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların rehabilite edileceğini söyledi. Toros’ta yapılan çok amaçlı sosyal tesisin de yılbaşında hizmete açılacağını belirten Batur, “Benzer bir tesisi 1. Kadriye Mahallesi’ne de kuracağız” dedi.