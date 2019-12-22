BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İptal edeceğiz!
    ABONE OL
    22.12.2019 - 00:02 |

    İptal edeceğiz!

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 125 derneği tek çatı altında buluşturan Ege Kadın Buluşması platformunun bileşenleriyle bir araya geldi.

    İptal edeceğiz!

    Konak Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Batur, Pasaport’ta yapılması planlanan gökdelenin ruhsatının, belediyenin ocak ayında yapılacak meclis toplantısında iptal edileceğini açıkladı. “Konak’ta kentin siluetini etkileyecek bir yapılaşma olmayacak” diyen Batur, şöyle konuştu:

    Gökdelen alanı belli

    “Biz yatırımcıya karşı değiliz. Gökdelenler için bölge seçildi; Bayraklı ve Alsancak Stadyumu’nun çevresindeki, Liman arkası denilen yer var. Yüksek yapı yapılacaksa bu bölgelerde yapılsın ama şehrin merkezi olan alan içinde bu tür yapılara izin vermeyeceğiz. Konak, köklü tarihiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip, bu nedenle tarihi yapıların kent yaşamına kazandırılması için çalışıyoruz.”

    Ardından kadınlara yönelik çalışmaları anlatan Batur, meslek edindirme ve hobi kurslarına yılda yaklaşık 8 bin kadının katıldığını belirtti. Basmane Semt Merkezi’nde bulunan Kadın Danışma Merkezi’nde hukuksal ve psikolojik danışma hizmeti verildiğini, yılda 3 bin 500 kadınına şiddete uğradıklarında yasal haklarının ne olduğunun anlatıldığını sözlerine ekleyen Batur, “Semt merkezlerimizde kadın emeğiyle gerçekleşen üretimi, tek bir çatı altında toplamak adına Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurmak için harekete geçtik” dedi.

    Yeni yılda yeni tesisler

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasındaki alanda kurulan Engelsiz Yaşam Köyü’nün yılbaşından sonra hizmete gireceğini, merkezde 3-6 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların rehabilite edileceğini söyledi. Toros’ta yapılan çok amaçlı sosyal tesisin de yılbaşında hizmete açılacağını belirten Batur, “Benzer bir tesisi 1. Kadriye Mahallesi’ne de kuracağız” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber