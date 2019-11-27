İş ve akademi dünyası buluştu

Etkinlikte konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sektör toplantılarının üçüncüsünü düzenliyoruz. Sanayinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sanayi sektörü ile üniversitemiz akademik kadrolarının işbirliği içinde olması gerekiyor. Bir firma ürettiği ürün bazında teknolojik, optimize ya da geliştirme anlamında sıkıntı yaşıyorsa, üniversitemiz hocalarıyla birlikte bunların üstesinden gelebiliriz” dedi.