Ege Üniversitesi, ihracatçı birlikleri üyelerine, ilaç geliştirme konusunda Ar-Ge desteği sunacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bilgi ve imkanlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi(EÜ), üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) ile Ege İhracatçılar Birliği (EİB) arasında protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Proje kapsamında, sanayicimize sunduğumuz bilgi, donanım ve imkânlarımızı, ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda genişletmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda 63 analizden onaylı ve akredite olan ARGEFAR, Ege İhracatçıları Birliği’ne bağlı 12 birlikten 7 tanesine üye ihracatçıların analiz taleplerinin karşılanmasına katkı sağlıyor. Bu işbirliği ile fayda ağımıza ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarını da ekliyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Etkin projeler

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “Daha önce de Ege Üniversitesi ile bazı protokoller yaptık. Rektörümüzün yeni adımları ile bu işbirliklerini daha ileriye götürüp, daha etkin halde uygulamaya başlayacağız. Bu protokol, hem sanayimize etkin laboratuvar hizmetleri alabilme hem de ürünlerini daha garantili halde piyasaya sürebilme şansı verecek” dedi.