BİST113.6530,29EURO6,59-0,04USD5,930,03ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İşbirliğimiz güçleniyor’
    ABONE OL
    27.12.2019 - 00:04 |

    ‘İşbirliğimiz güçleniyor’

    ‘İşbirliğimiz güçleniyor’

    Ege Üniversitesi, ihracatçı birlikleri üyelerine, ilaç geliştirme konusunda Ar-Ge desteği sunacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bilgi ve imkanlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

    Ege Üniversitesi(EÜ), üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) ile Ege İhracatçılar Birliği (EİB) arasında protokol imzalandı.

    İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Proje kapsamında, sanayicimize sunduğumuz bilgi, donanım ve imkânlarımızı, ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda genişletmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda 63 analizden onaylı ve akredite olan ARGEFAR, Ege İhracatçıları Birliği’ne bağlı 12 birlikten 7 tanesine üye ihracatçıların analiz taleplerinin karşılanmasına katkı sağlıyor. Bu işbirliği ile fayda ağımıza ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarını da ekliyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

    Etkin projeler

    EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “Daha önce de Ege Üniversitesi ile bazı protokoller yaptık. Rektörümüzün yeni adımları ile bu işbirliklerini daha ileriye götürüp, daha etkin halde uygulamaya başlayacağız. Bu protokol, hem sanayimize etkin laboratuvar hizmetleri alabilme hem de ürünlerini daha garantili halde piyasaya sürebilme şansı verecek” dedi.

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı
    Sıradaki Haber