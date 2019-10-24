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    HaberlerEge‘İşlenmiş ürünlerle dışsatım arttı’
    24.10.2019 - 02:01 |

    ‘İşlenmiş ürünlerle dışsatım arttı’

    Ege Maden İhracatçılar Birliği (EMİB) tarafından Bursa’da gerçekleştirilen ödül töreninde maden ve doğaltaş sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

    ‘İşlenmiş ürünlerle dışsatım arttı’

    Türkiye genelinde maden sektöründe yüzde 5’lik bir düşüş yaşandığını ve ihracatın 3 milyar 200 milyon dolara gerilediğini belirten EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “EMİB olarak ihracatımız yüzde 1 artışla 688 milyon dolar oldu. Bu çıkışı işlenmiş ürünlerle sağladık. Doğaltaş ihracatının yüzde 64’lük dilimi olan 281 milyon dolarlık kısmı işlenmiş ürünler oluşturdu” dedi.

    Ege Maden İhracatçıları Birliği, Bursa’da düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 2018 yılında Türkiye’ye 290 milyon dolar döviz kazandıran; Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Konya illerinde faaliyet gösteren 34 üyesini ödüllendirdi.

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