05.11.2019 - 01:36 |
Isparta çıkarması
Saruhanlı Belediyesi, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 95. doğumgünü nedeniyle Isparta’daki anıt mezarında düzenlenen törene 90 kişiyi götürdü. Belediye Başkanı Zeki Bilgin tarafından ilçeden 2 otobüsle uğurlanan heyet, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal’ın nezaretinde Isparta’ya ulaştı. Isparta’da Demirel’in dünyaya geldiği İslamköy’deki Süleyman Demirel Kalkınma ve Demokrasi Müzesi’ni ziyaret eden heyet, daha sonra Demirel’in anıt mezarında düzenlenen anma törenine katıldı. Geziye katılanlar, Başkan Bilgin’e teşekkür etti.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.