Isparta çıkarması

Saruhanlı Belediyesi, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 95. doğumgünü nedeniyle Isparta’daki anıt mezarında düzenlenen törene 90 kişiyi götürdü. Belediye Başkanı Zeki Bilgin tarafından ilçeden 2 otobüsle uğurlanan heyet, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal’ın nezaretinde Isparta’ya ulaştı. Isparta’da Demirel’in dünyaya geldiği İslamköy’deki Süleyman Demirel Kalkınma ve Demokrasi Müzesi’ni ziyaret eden heyet, daha sonra Demirel’in anıt mezarında düzenlenen anma törenine katıldı. Geziye katılanlar, Başkan Bilgin’e teşekkür etti.