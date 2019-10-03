İstismara karşı ‘dur’ diyecekler

İyi bir fikri olan ama bunu hayata geçirme konusunda desteğe ihtiyacı olan girişimcilerle onlara yol gösterebilecek iş dünyasının tecrübeli isimlerini buluşturmayı amaçlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri Mentor Ağı ile ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ projesinde birinciliği kazanan Purple ekibinin ilk eşleşmesi yapıldı. Taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olan Purple, EGİAD Melekleri ile çalışmaya hak kazandı.



Genç girişimcileri her zaman desteklediklerini belirten EGİAD Melekleri İcra Kurulu Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı ve EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, “Girişimcilik kültürünün geliştiği bir toplumda, gençlerin değer yaratacak işler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. EGİAD Melekleri olarak girişimciliği gençlerin DNA’sına işlemek için çalışıyoruz” dedi.



Taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olarak faliyet göstermeye hazırlanan Purple ekibinden Fatma Öykü Gonca, Elif Linda Grace Altıntaş, Safanur Bol, Asude Sare Balıklılı, EGİAD Melekleri Mentor Ağı ile birlikte hareket etmenin kendileri için önemli bir adım olduğunu ifade etti, şunları söyledi: “Mentorlük desteğiyle girişimin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Purple olarak Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan cinsel istismara karşı büyük bir çalışma içindeyiz. Bu soruna ülkemizde dur demeyi hedefliyoruz. Taciz, tecavüz veya genel anlamda cinsel istismara maruz kalmış bireylerin tekrar hayata dönmeleri için psikolojik destek ve terapi büyük önem arzediyor. Purple, cinsel istismara uğrayan her bireyin ücretsiz psikolojik ve hukuksal desteğini sağlayabilecek bir web tabanlı uygulama ve yardım destek platformu olarak büyük bir eksikliği giderecektir.”

‘Kadınlar eve hapsolmasın’



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kadınları ekonomik yaşamın içine katmak için yerel yönetim olarak ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını vurguladı.

‘Üretimde yer alsınlar’



Belediye Meclisi’nin ekim ayı ilk oturumunda konuşan Başkan Selvitopu, Kavacık Kadın Kooperatifi’ni desteklemeye devam edeceklerini söyledi, “12 cesur kadın, liderlik eğitimi ve çeşitli kurslar aldıktan sonra, belediyemiz desteği olmadan bu kooperatifi kurdu. Tabi ki geliştirilmesi lazım. Biz de kadınların üretimde, ekonomik yaşam içinde yer alması için gereken neyse yapmaktan kaçınmayacağız. Kadınları mutlaka sokağa çıkaracağız. Eve hapsolmayacaklar” diye konuştu. Toplantıda ayrıca; Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut mahallelerini kapsayan yaklaşık 75 hektarlık alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı son planlarla ilgili Selvitopu’nun Ankara’da temaslarda bulunduğu da bildirildi.



Tugay’dan pozitif ayrımcılık



Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) İş Hayatı’nda Kadın Statüsü’nün Güçlendirilmesi Projesi ‘Sosyal İçerme ve Çeşitlilik Çalıştayı’nın ‘He For She’ deneyimleri bölümünde düzenlenen söyleşiye konuk oldu.









30 müdürden 20’si kadın



İş kadını Münteha Adalı’nın moderatör olduğu söyleşide Başkan Tugay, Karşıyaka Belediyesi olarak sosyal yaşamda daha aktif olmaları, iş yaşamına katılmaları ve özgürleşmeleri için çok sayıda faaliyet yaptıklarını, 30 müdürden 20’sinin kadın olduğunu belirtti. Kadınlara bakışının iki kız çocuğu babası olmasının ardından daha da değiştiğini, duyarlı hale geldiğini kaydeden Başkan Tugay, “Erkekler kadın hakları için bir kadın gibi mücadele edemezler. Bunun için mücadele edecek olan kadınlardır. Kadınlar öyle bir mücadele etmelidir ki hiç bir erkeğin mücadelesine ihtiyaç duymasınlar. Onlara daha çok güveniyorum. İhtiyaçları olan tek şey birlik ve beraberlik içinde, cesaretle bu mücadeleyi sürdürmek” dedi.

