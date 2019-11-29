İtalyan şeften lezzet festivali

Swissôtel Büyük Efes, tüm dünyada aynı anda kutlanan İtalyan Yemekleri Haftası’nda, Konuk Şef Carmine Antonia Lombardi’nin özel lezzetlerini misafirleriyle buluşturdu. Otelin Genel Müdürü H. Rıza Elibol, Izmir’i ve İzmirlileri 10 yıldır hem yerel hem uluslararası mutfaklar ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti, 1-7 Aralık arasında gerçekleşecek olan Romanya Yemekleri Haftası için de Romanyalı 2 konuk şefin İzmir’e geleceğinin müjdesini verdi.