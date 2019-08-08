İtalyan tenor, sahipsiz dostlar yararına geliyor

Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından sahipsiz can dostlar yararına gerçekleştirilen konserde, Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola, İzmir Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 11 Ağustos günü saat 21.00’de yapılacak konser gelirinin tamamı sahipsiz hayvanlara aktarılacak.

Ilıca’ya poliklinik

İtalyan Tenor, bu kez Çeşme’de gerçekleştireceği konserde Nez ile düet yapacak. İzmir Filarmoni Orkestrası’ndan 45 kişilik bir grubun da sanatçılara eşlik edeceği bu muhteşem konser izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca konserin bir gün öncesinde, 10 Ağustos’ta Çeşme Aya Yorgi Koyu’ndaki Shayna Beach’te bir “Pre-Party” düzenlenecek.

Partinin geliri yine sahipsiz hayvanlar yararına kullanılmak üzere ÇESAL’a bağışlanacak. Çeşme’deki hayvan barınağının yenilendiğini ve Ilıca’ya da sahipsiz hayvanlar için poliklinik yapıldığının müjdesini veren Başkan Ekrem Oran, “Çeşme’de aç, susuz, yaralı ve yardıma muhtaç can dostlarımıza dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Daha çok kişinin sahipsiz hayvanlarımıza yardım eli uzatmasını istiyoruz” dedi.