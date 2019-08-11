‘İyi bir sezon bizi bekliyor’

Altay, Süper Lig’in yeni temsilcisi Yukatel Denizlispor’u 3-1 yenerek camiasına ışık verdi. Tire’de oynanan karşılaşmada oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan siyah beyazlıların gollerini Paixao, Tatos ve Kappel kaydederken, Denizlispor’un tek sayısı Sedat’tan geldi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar beklentileri karşılayan bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Eksiklikleri lig başlayana kadar gidereceklerini belirten Karafırtınalar, “Güçlü bir oyuna sahibiz. Kadromuz zenginleşti, ciddi bir forma rekabeti yaşanacak. Çok iyi bir sezon bizi bekliyor” dedi. Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son transfer Leandrinho’nun çok kaliteli bir isim olduğunu söyledi.