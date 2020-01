‘İzmir, dönüşümü başarabilir’

Avcılar İnşaat’ın sektördeki serüveni 30 yıl önce başladı. 1972 yılında İzmir’e gelen Hikmet Avcı, 1989 yılında da İzmir’de modern binalar inşa etmek için sektöre ilk adımını attı. Yaklaşık 15 yıl kendi yürüttüğü mesleğini şimdi oğulları Reis, Şener, Erdal ve Ferhat ve İdris Avcı’yla sürdürüyor. 30 yılı geride bırakan ve bu sürede 10 binin üzerinde konut yapan Avcılar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, başarının sırrının 30 yıllık geçmişle gelen deneyim ve güvenden oluştuğunu belirtti, “Mutlu yuvalarında gönül rahatlığıyla yaşayan her aile, bizim için huzurdur. Her defasında daha da farklılaştığımız mimarimiz, moderndir. Avcılar, modernizmin mimarıdır” dedi.

Sektöre adım attığınızdan beri İzmir’de projeler üretiyorsunuz. İzmirli sizin için önemli mi?

Avcılar Ailesi olarak, 1989 yılından bu yana faaliyetlerimizde sürekli gelişim ve modernizm felsefelerini benimseyerek İzmir’in en değerli bölgelerinde hayalleri gerçekleştiriyoruz. Her türlü yeniliğe uyum sağlayarak, İzmirliler için her zaman en iyisine ulaşmayı hedefliyoruz. İzmir güzel şehir, İzmir’i, İzmirliyi önemsiyoruz. 30 yıllık birikimimizde birincil gayemiz her zaman müşterilerimizin memnuniyeti. İzmirlilere sadece iyi ve sağlam yapıyla inşa edilmiş bir ev değil, kaliteli ve değerli yaşam sürebilecekleri alanlar ve karlı yatırım fırsatları sunuyoruz. Biz, yaptığımız proje ve yatırımlarla bugün, yalnızca yurtiçi yatırımcılarını değil, yurtdışından da binlerce yatırımcıyı projelerimize dahil etmeyi başarıyoruz.

Türkiye ekonomik açıdan zor bir yıl geçirdi. Bunun inşaat sektörüne, “Avcılar”a yansıması nasıl oldu?

Aslında biz genel olarak geçen yıla göre daha iyi istatistikler görüyoruz. Yaptığımız kampanyalar bizim için etkili oldu. Hatta bize verdiği hareket dışında, bizim komşu sektörlerimize de olumlu yansıdı. Geçen yılki Kasım ayı ile bu yılki Kasım ayını kıyasladığımızda, yüzde 50’lik artış var. Kamu bankalarının yaptığı kampanyalarda ise hipotekli satışlarda Kasım ayında yüzde 724 artış olmuş. Biz Avcılar İnşaat olarak, en iyisi için çabalıyoruz ve bunun sonucunda satışlardan da memnunuz, elimizde ofis kalmadı. Türkiye genelinde ise 138 bin satış yapılmış. Bu 138 binin, 48 bini sıfır konut.

‘Teslim süreci önemli’

Satışlarınızın iyi olduğundan bahsettiniz. Sebebini neye bağlıyorsunuz?

İzmirli yatay mimariyi seviyor. Teknoloji çok gelişti, binalarda sağlamlık konusunda sıkıntı olmaz belki ama teknik konular sıkıntılı. Sıkıntılı konuların başında işletme maliyeti geliyor. Gökdelenlerde temiz hava alabilmek için insanlar ciddi para ödüyor, çoğu kaçış sebebi de bu. Gökdelende ödediğiniz aidat ile yapay mimaride ödediğiniz aidat arasında dağlar kadar fark var.

Hep en iyisinin peşinde olduğunuzu söylüyorsunuz. “En iyisi” derken, neleri kastediyorsunuz? Avcılar İnşaat’ın farkı ne?

Bizim için müşteri memnuniyeti her zaman birinci öncelik. Avcılar olarak projelerimizin boyutuna ve zorluğuna bakmadan müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onların beklentilerini karşılamak için çabalarız. Her türlü yeniliğe açık fikirlilikle yaklaşırız. Bu düşünce ile projelerimizi, iş süreçlerimizi ve çalışanlarımızı geliştirmek için büyük yatırım yaparız. Kurulduğumuz günden bu yana, inşa ettiğimiz her projede en yüksek performansı ve başarıyı elde etmek için çalışırız. Güven odaklı çalışırız, tüm faaliyetlerimizde çevreye ve insana karşı sorumlu olduğumuzun bilinci ile hareket ederiz. Projelerimizin her aşamasında iş güvenliğine önem veririz. Teslim süreci de bizim için çok önemli. Şimdilerde gerçekleştirdiğimiz projemiz Exclusive için teslim tarihimiz 2021 Aralık’tı ama biz 2020 Kasım-Aralık gibi teslimi planlıyoruz. Her zaman zamanında değil, zamanından daha erken teslim etmek için çabalıyoruz.

Başladığınız her projede kendinize yeni bir hedef geliştiriyor musunuz?

Aslında hedefimiz her zaman aynı. Her adımımızı hem ulusal hem de uluslararası piyasadaki rakiplerimiz ile rekabet etmek için atıyoruz. Bu yolda modernizm bizim için çok şey ifade ediyor. Geleneksel inşaat yöntemleri ve uygulamalarının modernleştirilmesi, insan ve çevreye olumsuz etkilerin azaltılması için sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz. Bugün Türkiye’nin önde gelen ve yenilikçi inşaat firmalarından biri olarak inşa ettiğimiz tüm projelerde hayatı destekleme ve daha ileriye ulaşma unsurlarıyla adımlarımızı atıyoruz. İzmir’in çehresini değiştiren dev projelerimiz ile ise her zaman daha iyiyi inşa etme ve herkes için güzel bir gelecek yaratma hedefi ile başarı yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

‘Yeni projeler yolda’

Proje yapacağınız yerlerde nelere dikkat ediyorsunuz?

Yıllar önce bir ekonomistin köşe yazısını okumuştum yatırım yapacağınız yer alışveriş merkezlerine, hastanelere, otoban girişlerine yakın olsun yazıyordu. Aldım elime haritayı, planlara şöyle bir baktım. Forum AVM, otobana çok yakın, üniversiteye ve hastaneye de aynı şekilde. Bornova’daki projeyi yapacağımız en doğru adresinin burası diye düşündüm. Projeye ilk başladığımızda orada iş yapılır mı diyen herkes şimdi aynı yerde iş yapıyor. Bazı yerlerin büyüyeceği, gelişeceği belli oluyor. Bu yolla çok araziye, kentsel dönüşümün olacağı çok fazla yere yatırım yaptık. Bizim için önemli olan güzel yerde yaşamak değil, yaşadığın yeri güzelleştirmek.

Dönüşüm alanlarından arazi almak, proje yapmak zor olmuyor mu?

Hatay, Göztepe tepelerini biliyorsunuz yollar bide dar. Bir arabanın geçmesi için, durup ötekinin yol vermesi lazım. Böyle olunca inşaat yapmakta zor oluyor. Yaptığımız dönemlerde önceden yolları kapatıp, evlere ilan asıyorduk, aksi takdirde mikserler giremiyordu. Bu İzmir’in kanayan yarası. Belediye başkanları buralar için önlem almalı. Dönüşüm kolay ama tek katlı gece konduluk bir evi yıkıp, on üç katlı bir bina dikince sıkıntı çözülmüş olmuyor. Alan aynı alan, yol aynı yol, sıkıntılar aynı. Bu işin ada bazında yapılması lazım. Dönüşüm bütüncül olursa hem yatırımcı, hem arsa sahibi, hem de belediyeler kazanır.

İnsanlarımız dönüşüm konusunda bilinçsiz. Onları ikna etmek için neler yapılmalı?

Dönüşümü ancak karşılıklı diyolog kurarak, insanlara anlatarak gerçekleştirebiliriz. Biz dönüşüm yapılacak yerlerde tek tek gece kondulara gittik, Avcılar olarak 250 gece konduyu dönüştürdük, herkes memnun.

Biraz da yeni projelerden söz edelim...

Gaziemir’de, Bayraklı ve Çeşme’de hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Bunlar karma projeler olacak. Karma proje derken içinde konut ve ofisi olan, altında o bölgeye hitap edecek bir mini çarşısı olan, kimisinin içinde oteli olan, konferans salonlarının olduğu mekânlar yaratacağız. Şimdilik proje aşamasındayız, 2020 yılında başlayacağız. Bir proje bitmeden, diğerine başlamıyoruz.

‘Dar gelirliye proje’

Size göre bir evin veya ofisin olmazsa olmazı ne?

Sosyal donatı alanlarının, güvenliğinin olması çok önemli. Sonuçta en sevdiğimiz insanları o evin içinde bırakıyoruz. Dışarıda aradığınız her ayrıntıyı projenin içinde bulmak da çok önemli. Mesela en son yaptığımız Cadde Bostan projemizde 1500 metre kapalı sosyal alanı var. Hamamlarından, spor salonuna, yüzme havuzlarına, çocuk oyun parklarına kadar her şey bu projenin içinde. Herşey insanların ayağına geliyor.

Başka şehirlere de yatırım yapmayı planlıyor musunuz?

Daha önce de söylediğim gibi biz İzmir’i çok seviyoruz. İzmir gelişti, herkes İzmir’e gelmek için çabalıyor. İzmir keyifli bir yer, burada yaşayan bizle çok şanslıyız. Şimdiye kadar hep İzmir’e yatırım yaptık. Bundan sonra da İzmir’e yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İzmir’de daha yapılacak çok iş var.

Bir hayaliniz var mı?

Hayalimiz güzel, büyük bir arazi bulup dar gelirli vatandaşlara özel büyük bir proje yapmak. Uygun koşullarda, kâr amaçlı olmayan bir proje olacak.

‘Topluma karşı sorumluyuz’

Yalnızca inşaat yapmıyorsunuz, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaya çalışıyorsunuz. Bize biraz da onlardan bahsedebilir misiniz?

Yaptığımız iyilikleri çok gösterme taraftarı değiliz aslında biz, sessiz sessiz bilinmeden gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Otistik engelli çocuklara belediyelerle birlikte destekler veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 250 çocuğumuzu tek tek dinledik, hepsine ayrı ayrı istediği oyuncağı aldık. Kimi kırmızı ferrari araba istedi, kimi bebek. Şimdilerde, doğup büyüdüğümüz Yamanlar’da bir okul yaptırmak istiyoruz. Mülkiyet çözülürse hemen işe koyulmaya hazırız.