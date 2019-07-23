İzmir ile hasret giderdi

Bir dizi ziyaret ve açılış için İzmir’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanında partililer tarafından karşılandı. Kısa bir konuşma yapan Yıldırım, “Nerede olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir, gönlümüzdedir” dedi. Uzun bir süre İzmir’den ayrı kaldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Son bir yılı seçimlerle, mitinglerle geçirdik. Hasretimiz bugün bitti. Aylar sonra İzmir’e geldik. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye ve ondan önce görev yapan Aydın Şengül’e teşekkür ediyorum. Beş yıl boyunca güzel hizmetler yapan Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa ve Menderes belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. İzmir’e hizmetimiz devam edecek.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, “İzmir’e çok büyük hizmetler kazandırırken Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Bu kalabalık tökezlememizi bekleyen kişilere en iyi mesajdır” dedi.