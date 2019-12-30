Engin Uğur Ağır yazdı...

19 Aralık 2019’da, “En uzun gecede Üçkuyular’da buluşalım!” başlığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge’nin açıklamalarını sizlerle paylaşmıştım.

Ne demişti Orhunbilge.

“İzmir ilklerin kenti, medeniyetin beşiği, herkesin yaşamak istediği şehir. Biz de bu kentin sporda kendini göstermesi için çaba harcıyoruz. Gelin 21 Aralık’ta bizlere katılın, farkındalık yaratalım.”

Ben de, “İzmir’in evladı, kentinin tanıtımı için çaba harcıyor. Ne de olsa sporcu bir babanın oğlu” diye, Orhunbilge’yi kutlamıştım.

Tabii ki düzenlenen etkinlikte, Orhunbilge ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman’ın da büyük katkısı olmuştu.

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Ardından da, “Her yıl İstanbul’da 42 kilomet-relik Avrasya Maratonu düzenleniyor, İstanbul’un adını dünya duyuyor. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu var. Ancak biz İzmir Maratonu’nu neden hayata geçirmeyelim? Hele hele uluslararası düzeyde yapacağımız bir etkinlikle, İzmirimizin adını herkese duyuralım.

Benden söylemesi, gerisi büyüklerimizin bileceği iş” diye kaleme almış, yetkililere çağrıda bulunmuştum.

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Bu önerimin ardından 10 gün geçti, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Maratonu’yla ilgili bilgi aktardı.

Soyer’in, “2020’de Avrasya Maratonu’ndan sonra Türkiye’nin en büyük maratonunu düzenleyeceğiz. Aynı zamanda çocuk maratonu da olacak. 42 kilometreyi büyüklerle birlikte tamamlayacak, çok eğlenceli olacak. İzmir’i güzel bir etkinlik bekliyor. Spor, çocukları çok olumlu yönde etkiliyor. Kötü alışkanlıklardan uzak tutacak şey spor. Etkinlik Nisan 2020’de hayata geçecek. O kadar çok faydası var ki, çocuklarımızı daha çok sporla buluşturmayı diliyorum” sözü, beni mutlu etti.

Önerimi dikkate alan Başkan Soyer’e teşekkür ediyorum.

İzmir’in kalkınmasına katkı koyacak proje aklıma geldikçe, sizlerle paylaşacağım...