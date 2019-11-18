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    HaberlerEge Haberleri İzmir teşkilatı yol haritasını çizdi
    18.11.2019 - 02:04 |

    İzmir teşkilatı yol haritasını çizdi

    AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda, 31 Mart sonrası yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirdi

    İzmir teşkilatı yol haritasını çizdi

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin ev sahipliğinde, 15-16-17 Kasım günlerinde ‘Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti’ başlığıyla gerçekleştirilen programda, 31 Mart sonrasında izlenecek yeni yol haritası masaya yatırıldı. İstişare toplantısına önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AK Parti İzmir milletvekilleri de katıldı.

    Ana kademe, kadın, gençlik ve ilçe teşkilatlarının da katılım gösterdiği üç gün süren zirvede, 31 Mart sonrasında yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

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