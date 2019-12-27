İzmir Denizlililer Derneği, Levent Marina’da hemşehrilerini ağırladı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile İzmir ve Denizli’den yerel yöneticilerin katıldığı yemekte, konuklar halk oyunları ve türkülerle keyifli anlar yaşadı. Dernek Başkanı Veli Kasap, İzmir’de yaklaşık 200 bin Denizlilinin yaşadığını belirtti.

Vali Hasan Karahan, İzmir’den sonra bölgenin en hızlı gelişen ilinin Denizli olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, “Denizlililerin en çok olduğu il İzmir’dir. Denizlililer, her gittiği yere değer, güç katar” dedi.