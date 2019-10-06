İzmir'den doğaya katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için yola çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında ‘Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılım protokolü imzalandı. İmza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar’ın yanı sıra İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de yer aldı. Araştırmaların Akdeniz’i kirleten atıkların yüzde 95’inin plastik maddelerden oluştuğunu gösterdiğini belirten Başkan Soyer, “İzmir, bu gerçeği esas alan ve sadece insanların yaşamını gözeten bir şehir olmanın ötesinde bir vizyonla hareket ediyor. Bu protokolle İzmir, Akdeniz’i ve içinde yaşadığı zengin ekosistemi korumaya katkı sunacak” dedi.