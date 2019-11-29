İzmir’e 100 yeni otobüs

ESHOT’un 1 milyar 444 milyon 576 bin liralık 2020 yılı gider bütçesi kabul edildi. Yeni yılda filoya 20’si elektrikli 100 otobüs dahil edilecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 1 milyar 444 milyon 576 bin liralık 2020 yılı gider bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. Yeni yılda çevreci politikalar doğrultusunda filoya 20’si elektrikli 100 yeni otobüs dahil edilecek. Başta güneş enerjisi projeleri olmak üzere çevre dostu pek çok yatırım da hayata geçirilecek.

1536 otobüs ve 141 hizmet aracıyla görev yapan ESHOT, başta engelli ve dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere herkesin toplu ulaşımdan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için durak ve otobüs içi sesli ve görüntülü bilgilendirme sistemleri kuracak. Bunlarla uyumlu mobil uygulamalar geliştirilecek. Personelin eğitimine yönelik çalışmalar devam ederken; mevcut atölyelerin, garajların ve diğer tesislerin fiziki yapıları da iyileştirilecek.

Tünel için yeni ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Tüneli’nde ilgili firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan inşaatın bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkıyor. Proje, viyadükle birlikte Konak’tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiği de rahatlatacak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel, tamamlandığında İzmir’in en uzun karayolu tüneli unvanına sahip olacak.

Kemeraltı esnafından 12 istek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 12 isteklerini şöyle sıraladı: 1. Esnafa farklı konularda eğitim verilmeli, 2. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılmalı, 3. Altyapı sorunları giderilmeli, 4. Daha önce kullandığımız dernek binası bize tahsis edilmeli, 5. Binanın bir bölümü, Kemeraltı Esnaf Müzesi yapılmalı, 6. Bir toplantı salonu istiyoruz, 7. Esnaf Korosu kurulmalı, 8. Kemeraltı’na özel bir şarkı bestelenmeli, 9. Tanınmış isimlerle Kemeraltı sohbetleri yapılmalı, 10. Kemeraltı Birimi kurulmalı, 11. Kemeraltı sokakları yılbaşı için süslenmeli, 12. Arka sokaklara sahip çıkılmalı, konut alanları eski işlevine döndürülmeli.