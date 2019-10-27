İzmir’e 415 milyon lira kazandırdı

Kurdukları modern sulama sistemleriyle İzmirli üreticiye ve ülke ekonomisinine yaklaşık 415 milyon lira gelir sağladıklarını belirten Pakdemirli, “Tasarrufu en yüksek olan yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ediyoruz. Klasik sulama sistemlerinde 8 hektar sulama alanına saniyede ortalama 30 litre su verilirken modern sulama yöntemleriyla 8 hektara saniyede ortalama 10 litre su veriliyor. Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor” dedi.



Modern sulama ile sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu sözlerine ekleyen Pakdemirli, İzmir’in bereketli topraklarını hayata geçirecekleri sulama projeleri ile suyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.