İzmir’e bilinçli tarım enstitüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte olabilecek kuraklığa karşı vatandaşı bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla eğitim ve araştırma enstitüsü kuruyor. Büyükşehir, AB’den 2 milyon 300 bin avro hibe aldığı Doğa Esaslı Çözümler Projesi kapsamında yapılacak enstitü için ihaleye çıktı. İhaleye 16 firma katıldı.

Üç uygulama serası

İhaleyi alan firmayla yapılacak sözleşmenin ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Enstitü dokuz ayda tamamlanacak.

Doğal Yaşam Parkı’nın içinde, 15 bin metrekarelik alanda yer alacak ‘Sasalı İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde vatandaşları ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve kütüphane olacak. Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kurulacak. Üç serada, 2080 yılında oluşabilecek kuraklığa karşı alınacak önlemler hakkında vatandaş bilgilendirilecek.

Karaburun’a tohum bankası

Karaburun Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimin artırılması ve daha fazla katma değer yaratması amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu. Doğru tarım politikaları ve yerli tohum projesi ile ilçeye değer katmayı amaçlayan belediye, yarımadaya özgü ürünleri ön plana çıkararak marka hâline gelmesini sağlayacak. Sera alanı oluşturarak iyi tarım uygulamalarına başlayacaklarını vurgulayan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Doğal ürün yetiştirmenin yanında, yerli fide üretimi ve tohum bankası oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.