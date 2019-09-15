İzmir’in geleceği için oybirliği

2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planları Büyükşehir Meclisi’nden ilk defa oybirliği ile geçtiğini belirten Başkan Tunç Soyer, “AK Parti grubuna teşekkür ed,yorum. Türkiye’de en yüksek katılımla gerçekleşen stratejik planı oyladık. Aylar öncesinden bu adımları attık. Saatler süren toplantılar yaptık. Senkronize etmeye çalıştık. İzmir’deki üniversitelerin rektörüyle bir araya geldik. TMMOB’a bağlı odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Bununla iftihar ediyoruz” diye konuştu.



Planın içeriğine değinen Başkan Soyer, “Konak Pier’den başlayarak Saat Kulesi, Havra Sokak’tan Agora, İkiçeşmelik, amfi tiyatrodan Kadifekale’ye kadar güzergah çizeceğiz. Önümüzdeki beş yıl içinde en çok yapmayı hedeflediğimiz şey bu güzergahı pırıl pırıl hale getirmek. Tüm İzmirliler bu kentte yaşamaktan gurur duyacak. Bu plan onun çalışması” dedi. İzmir’in yeni yol haritası niteliğinde olan stratejik plan, altı stratejik amaç ve 27 hedeften oluşuyor.

Toplantıda ayrıca, Başkan Soyer’in kararıyla ESHOT Genel Müdürlüğü’ne Erhan Bey getirildi.



Süpürgeyi ellerine aldılar



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği ‘Çiçek gibi İzmir’ etkinliği Kemeraltı’nda devam etti. Temizliğe Başkan Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Temizlik çalışmalarına katılan belediye başkanları, çöpleri toplayarak yerleri süpürdü.