'İzmir’in potansiyeli büyük katkı koyacak'

Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde başkan yardımcılığına seçilen Büyükşehir Başkanı Soyer, “Küresel sorunların çözümü yerelde” dedi.

Fransa’nın Strasburg kentindeki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 37. Genel Kurul Toplantısı’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bölgesel Yönetimler Meclisi başkan yardımcılarından biri oldu. Kongrede Türkiye’den bir kenti temsil eden tek büro üyesi olarak önemli bir sorumluluk üstlenen Soyer, Türkiye ile birlikte diğer Avrupalı yerel yönetimlerin öncelik ve tercihlerini temsil edip savunmaktan da sorumlu olacak.

‘Çözüm üreteceğiz’

Seçildiği yeni görevden sonra teşekkür konuşması yapan Soyer, “Yerel ve bölgesel yetkililer daha sık beraber hareket edip küresel sorunlara yerel çözümler üretme kapasitelerini artırıyor. Ben de kentlerin sınır ötesi işbirliklerini güçlendirip küresel sorunlara çözüm üretebilmek için bu göreve talip oldum. 8 bin 500 yıllık tarihi, 4.5 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çok büyük sınır ötesi etkileşim tecrübesi ile İzmir’in, kongrenin çalışmalarına önemli katkılar yapacağını düşünüyorum” dedi.

İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi; hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması amacıyla görev yapan Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesi var.

CHP’li başkanların ikinci toplantısı

İlki İstanbul’da yapılan CHP’li büyükşehir başkanları toplantılarının ikincisi bugün Swissôtel Büyük Efes İzmir’de yapılıyor. 09.00’daki toplantının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Başkanlara eşlik edecek olan genel sekreterler de kendi aralarında yapcakları toplantıda fikir alışverişinde bulunacak.

Kongrenin bu yılki toplantısında ‘Demokrasiyi Koruyan Belediye Başkanları’ teması işlendi.