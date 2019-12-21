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    21.12.2019 - 03:07 |

    İzmirlilere özel yakıt kampanyası

    Club Total üyeleri, İzmir Optimum ve Karşıyaka Hilltown AVM’de yapacakları yılbaşı alışverişlerini hediye puanlara dönüştürüyor. Puanlar, 20 Ocak’tan itibaren bir yıl boyunca harcanabilecek

    İzmirlilere özel yakıt kampanyası

    Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Total, Club Total üyelerine birbirinden özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Club Total üyeleri, İzmir Optimum ve Karşıyaka Hilltown AVM’de yapacakları yılbaşı alışverişlerini hediye yakıta dönüştürüyor. 20 Aralık’ta başlayan ve 5 Ocak 2020’ye kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, her 100 liralık alışverişe 10 lira, her 250 liralık alışverişe 25 lira ve her 500 liralık alışverişe 50 lira değerinde hediye puanlar kartlara yüklenecek.

    Kod almayı unutmayın

    Kampanyadan faydalanmak için yapılan alışveriş sonrası AVM içinde yer alan danışma ve Club Total standlarına giderek verilecek kampanya kodunu, Total Türkiye uygulamasında yer alan AVM özel kampanya bölümündeki ‘KAMPANYA KODUNU GİRİNİZ’ alanına girmek ve ardından kodu onaylamak yeterli. Yüklenen akaryakıt puanları, 20 Ocak 2020’den itibaren bir yıl boyunca Club Total üyesi Total istasyonlarında harcanabilecek. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.demirorenpetrol.com.tr ve Total Türkiye mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

    İzmirlilere özel yakıt kampanyası



    Club Total üyesi olmak için, akıllı telefonlardaki uygulama marketleri üzerinden ya da http://bit.ly/Club-Total adresinden Total Türkiye uygulamasını ücretsiz indirerek kolayca üye olmak mümkün. Akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran Total istasyonları, en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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