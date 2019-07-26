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    HaberlerEge‘Kabul edemeyiz’
    26.07.2019 - 01:53| İZMİR DHA

    ‘Kabul edemeyiz’

    ‘Kabul edemeyiz’

    Bu suni tabloyu kabul edemeyeceklerini belirten Soyer, “Hazmetmemiz zor. Kentimiz, turizmde sahip olduğu potansiyeli kullanmalı” dedi.Turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantıda bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya’yı 20 milyon turist ziyaret ederken İzmir’e yılda 1 milyon turistin gelmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti, “Bu hak etmediğimiz, tamamen suni bir tablo. Beceriksizlik veya ne derseniz deyin, bunun sonucu ortaya çıkan bir tablo. Hazmedilebilir değil. İzmir, turizmde sahip olduğu potansiyeli kullanmalı” dedi.

    İzmir’in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantılar başlattı. Soyer, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Üyesi Kıvanç Meriç ve İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Kesici ile toplantıda bir araya geldi.

    ‘İlk kez görüyoruz’

    Aylık toplantıların ilkinde konuşan Tunç Soyer, İzmir’in turizm açısından sahip olduğu potansiyelin bugüne kadar kullanılmadığını dile getirdi. Kampanya döneminde ‘İzmir uyuyan güzel’ dediğini ve bu yüzden çok eleştirildiğini anımsatan Soyer, “Fakat gerçek o. Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas’ta yaşıyormuşusuz gibi, sanki Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor” dedi.

    TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, seyahat acenteleri, otelciler ve konaklamacılar, turist rehberleriyle her ay bir toplantı yapıp ‘Birlikte ne yaparız’ diye soruyor. Bunu ilk kez görüyoruz. Bu çok önemli” dedi. İZRO Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Kesici, Büyükşehir’in turizm temsilcileriyle toplantılarının önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

    ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Uyuyan güzel uyanıyor, kendine geliyor ve turimde atağa kalkıyor. 15 yıldan bu yana ihmal edilen İzmir turizmi, üstündeki atalet toprağını atmaya başladı. Bu, İzmir’in uyuyan güzel fenomeninden kurtulup kendi hak ettiği yere geleceğinin göstergesi” dedi.

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