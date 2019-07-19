Kadifekale’ye üretici pazarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale surları içindeki projesi Pagos Üretici Pazarı yarın açılıyor. Başkan Soyer, üretici için önemli bir adım atıldığını söyledi. Pazara, Konak’tan 15 dakikada bir otobüs kalkacak.

Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale’de atıyor. Her cumartesi Kadifekale surları içinde kurulacak Pagos Üretici Pazarı yarın açılıyor. Başkan Soyer’in de katılacağı ve 10.00’dan itibaren açık olacak pazar için 33 numaralı Kadifekale hattı Konak Bahribaba otobüs durağından 15 dakikada bir hareket edecek.

Geniş ürün yelpazesi

Kadifekale’den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunacağı pazarda meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği olacak. İzmirlileri kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.

29 Haziran’da Kadifekale’de temizlik seferberliği başlatarak vatandaşla beraber sokakları süpüren Başkan Tunç Soyer, bölgede oturan kadınları kendi mahallelerini temizlemek için belediyede istihdam edeceklerini, kadınların evlerde yaptıkları midyeleri satacakları bir restoran açacaklarını, ayrıca bölgeye bir Teleferik kazandırmayı hedeflediklerini söylemişti. Kadifekale’yi, bölge halkını da işin içine katarak kalkındıracaklarını vurgulayan Soyer, öncelikle kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi için çalışacaklarının altını çizdi.

Kadınlara kooperatif

Bu kapsamda Kadifekaleli kadınları içine alacak bir üretici kooperatifi kurmak üzere çalışmalar başlatıldı. Kooperatif çatısı altında üretmeye başlayan kadınlara, zaman içinde üretimlerini çeşitlendirebilecekleri eğitimler verilmesi de planlanıyor.

Cazibe merkezi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kaynaklarda Pagos olarak adlandırılan Kadifekale’nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için kapsamlı bir program da başlatacak. Bu kapsamda Kadifekale’nin tarihi ve doğal dokusunun yenilenmesi, Antik Roma Tiyatrosu’nun ortaya çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Pagos Üretici Pazarı’nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenecek.