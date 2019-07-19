BİST101.8490,28EURO6,360,25USD5,660,69ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKadifekale’ye üretici pazarı
    19.07.2019 - 07:50

    Kadifekale’ye üretici pazarı

    Kadifekale’ye üretici pazarı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale surları içindeki projesi Pagos Üretici Pazarı yarın açılıyor. Başkan Soyer, üretici için önemli bir adım atıldığını söyledi. Pazara, Konak’tan 15 dakikada bir otobüs kalkacak.

    Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale’de atıyor. Her cumartesi Kadifekale surları içinde kurulacak Pagos Üretici Pazarı yarın açılıyor. Başkan Soyer’in de katılacağı ve 10.00’dan itibaren açık olacak pazar için 33 numaralı Kadifekale hattı Konak Bahribaba otobüs durağından 15 dakikada bir hareket edecek.

    Geniş ürün yelpazesi

    Kadifekale’den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunacağı pazarda meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği olacak. İzmirlileri kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.

    29 Haziran’da Kadifekale’de temizlik seferberliği başlatarak vatandaşla beraber sokakları süpüren Başkan Tunç Soyer, bölgede oturan kadınları kendi mahallelerini temizlemek için belediyede istihdam edeceklerini, kadınların evlerde yaptıkları midyeleri satacakları bir restoran açacaklarını, ayrıca bölgeye bir Teleferik kazandırmayı hedeflediklerini söylemişti. Kadifekale’yi, bölge halkını da işin içine katarak kalkındıracaklarını vurgulayan Soyer, öncelikle kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi için çalışacaklarının altını çizdi.

    Kadifekale’ye üretici pazarı

    Kadınlara kooperatif

    Bu kapsamda Kadifekaleli kadınları içine alacak bir üretici kooperatifi kurmak üzere çalışmalar başlatıldı. Kooperatif çatısı altında üretmeye başlayan kadınlara, zaman içinde üretimlerini çeşitlendirebilecekleri eğitimler verilmesi de planlanıyor.

    Cazibe merkezi olacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kaynaklarda Pagos olarak adlandırılan Kadifekale’nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için kapsamlı bir program da başlatacak. Bu kapsamda Kadifekale’nin tarihi ve doğal dokusunun yenilenmesi, Antik Roma Tiyatrosu’nun ortaya çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Pagos Üretici Pazarı’nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenecek.

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
    daha fazla video için
    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

    Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

    Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

    Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

    YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

    YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

    Sıradaki Haber