'Kadının okuduğu toplum farklı olur'

Karabağlar’da Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Gençlere güveniyorum. Eğitim düzeyinde bir sıçramanın, ancak kadının okuduğu bir toplumda olabileceği unutulmamalı” dedi.

Karabağlar Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 5 yıldızlı otel standartlarında yaptırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki yurt binası bahçesinde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı’nın yanı sıra, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Tören öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı belediye başkanlarıyla birlikte yurt binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Bir süre kız öğrencilerle de sohbet eden Kılıçdaroğlu, anı fotoğrafı da çektirdi. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na, CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve ilçe yöneticileri tarafından, Adalet Yürüyüşü’ndeki simge fotoğrafıyla oluşturulmuş tablo armağan edildi.

Daha sonra tören alanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına yurtta kalan kız öğrencileri çağırarak konuşmasına başladı. Projenin ve kız öğrencilerin eğitim almasının önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Hep beraber burada güzel bir açılış yapıyoruz. Burada kalan çocuklarımızın anne babaları üzülmesin, onlara sahip çıkıyoruz. Gençlere güveniyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefin ancak onların mücadelesiyle yakalanacağını biliyorum. Eğitim düzeyinde bir sıçramanın, ancak kadının okuduğu bir toplumda gerçekleştirebileceğini de unutmayalım” dedi.

‘Amaç, topluma hizmet’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, ülkemizdeki yurt sorununa dikkat çekerek, “Güvenli, konforlu, üst düzey fiziki olanaklara sahip bu yurt, bilinçli, başarılı ve topluma yararlı gençlerimizin yetişmesini hiç kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 4 olan semt merkezi sayısını 16’ya çıkardıklarını ve bunları 58 mahalleye yaymayı planladıklarını belirtti. Selvitopu, 1500 öğrencinin de hiçbir ücret ödemeden KARBEM’den yararlanarak liseye ve üniversiteye hazırlandıklarını anımsattı. İzmir Büyükşehir’le kenti 2050’ye hazırlayacak planları tamamladıklarını belirten Selvitopu, “Karabağlar’ı modern, yaşanır, İzmir’in seçkin ilçelerinden biri yapmaya kararlıyız. Yoksul semtlere ulaşacak, dertlere derman olmaya çalışacağız” dedi.