‘Kadının olmadığı ekonomi düşünülemez’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı görevini yürüten Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, ‘Kadın Girişimciler ile İlham Buluşması’ etkinliğine katıldı, Türkiye’de kadın girişimci olmanın zorluklarına dikkat çekti. 38 yıllık sanayicilik yaşamından anekdotlar paylaşan ve dünyadaki ilk kadın traktör üreticisi unvanını taşıdığını belirten Armağan, bu eğitimlerle finansal okuryazarlığı gelişen, iletişim, pazarlama, bilişim konularında aydınlanan kadınların durmayacağını kaydetti, “Kadınlar bu süreçten sonra öyle ya da böyle ekonominin bir parçası olacak, yetmeyecek çocuğuna, kardeşine, komşusuna örnek olacak. Suya atılmış bir taş gibi çevresinde yarattığı dalgaları büyütüp gidecek” dedi.

Türkiye’deki işgücünün yarısını kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Örnek gösterdi

“Kadın toplumun yarısıdır, onlarsız ekonomi olmaz. Kadın hem fiziken hem zihnen doğurgandır. Kadının öğrendiği her şey, başlattığı her girişim ekonomiye çarpan etkisiyle geri döner. Ben bunu çok iyi biliyorum, çünkü onlardan birisi de benim. Kadın öğrenecek ki; kendine güveni oluşacak. Uygulayacak ki; kendine saygısı gelişecek.”