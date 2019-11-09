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    HaberlerEge HaberleriKadınlar el ele verdi
    09.11.2019 - 02:15 |

    Kadınlar el ele verdi

    Turna Kadın Kooperatifi’ni kuran 10’u Suriyeli 10’u Türk 20 kadın, Alsancak’ta midye dolma üretim tesisi açtı. Üretim eğitimi alan kadınlar, hünerlerini sergileyecek, gelir elde edecek

    Kadınlar el ele verdi

    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi’ projesinden yararlanan Suriyeli ve Türk kadınlar, İzmir’de midye dolma üretim tesisi açtı.

    Güvenilir gıda

    Proje kapsamında balık ve midye eğitimi alan 10’u Suriyeli, 10’u Türk toplam 20 kadının kurduğu Turna Kadın Kooperatifi’ne ait Alsancak’taki midye dolma üretim tesisi törenle açıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, “Bu proje aslında küçük fikirlerin, emek ve özveriyle çalışıldığında büyük işlere dönüşebileceğinin örneği. Kooperatifçilik sistemi her zaman önem verdiğimiz konular arasında yer almıştır ve devam edecektir” dedi. Kooperatif Başkanı Derya Davaz da, Suriyeli ve Türk arkadaşlarıyla güzel bir dayanışma içinde çalışacaklarına inandığını vurguladı, “Çok emek verdik. 20 kadın ortağız. Midye dolma yapacağız, güvenilir gıda üretmek  istiyoruz. Midye dolma sektöründe büyük bir sıkıntı var. Biz bunu en iyi ve güvenilir şekilde yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

    Suriyeli ortaklardan Nuha Kanavati de, yıllardır Türkiye’de olduklarını ve en güzel şekilde ağırlandıklarını belirtti, “Bu kooperatifte 20 kişiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Beraber çalışıyoruz. Her şeyi burada öğrendik” dedi. l İZMİR AA

     

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