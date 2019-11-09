Kadınlar el ele verdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi’ projesinden yararlanan Suriyeli ve Türk kadınlar, İzmir’de midye dolma üretim tesisi açtı.

Güvenilir gıda

Proje kapsamında balık ve midye eğitimi alan 10’u Suriyeli, 10’u Türk toplam 20 kadının kurduğu Turna Kadın Kooperatifi’ne ait Alsancak’taki midye dolma üretim tesisi törenle açıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, “Bu proje aslında küçük fikirlerin, emek ve özveriyle çalışıldığında büyük işlere dönüşebileceğinin örneği. Kooperatifçilik sistemi her zaman önem verdiğimiz konular arasında yer almıştır ve devam edecektir” dedi. Kooperatif Başkanı Derya Davaz da, Suriyeli ve Türk arkadaşlarıyla güzel bir dayanışma içinde çalışacaklarına inandığını vurguladı, “Çok emek verdik. 20 kadın ortağız. Midye dolma yapacağız, güvenilir gıda üretmek istiyoruz. Midye dolma sektöründe büyük bir sıkıntı var. Biz bunu en iyi ve güvenilir şekilde yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Suriyeli ortaklardan Nuha Kanavati de, yıllardır Türkiye’de olduklarını ve en güzel şekilde ağırlandıklarını belirtti, “Bu kooperatifte 20 kişiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Beraber çalışıyoruz. Her şeyi burada öğrendik” dedi. l İZMİR AA