Kadınları üretimin dışında bırakmayalım

Üretici Melek Kızıltepe’ye ait mantar serasında kursiyerlere, Ziraat Mühendisi Hafize Metin ve Kızıltepe ürünün yetiştirilmesi, bakımı ve toplanmasını öğretiyor. Genç Çiftçi Projesi’yle dört yıl önce bölgedeki tek mantar serasını kurduğunu belirten Kızıltepe, “100 metrekare serada 1 dönemde 3- 3.5 ton mantar üretebiliyorum. Yılda 3 dönem üretim yapabiliyorum” dedi. Kursu ziyaret eden Kaymakam Abdullah Uçgun ise, “Çalışmanın erkek işi olduğu gibi yanlış bir anlayış var. Toplumumuzun yarısı kadın, doğal olarak bizim gibi ülkelerin, nüfusun yarısını üretimin dışında bırakmak gibi bir lüksü olamaz” dedi.