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    HaberlerEge HaberleriKaf Kaf büyüyü bozdu
    11.11.2019 - 01:04 |

    Kaf Kaf büyüyü bozdu

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 maçta kaybetmeyen ve 7 puan toplayan Karşıyaka, deplasmanda Payasspor’u da 2-1 yenerek hem yükselişini sürdürdü hem de deplasman fobisini yendi. Yeşil kırmızılılar, 15. ve 27. dakikada Doğukan İnci’nin golleri ile karşılaşmanın ilk yarısını galip kapattı. İkinci yarıda da sahada üstünlüğünü koruyan Kaf Kaf 72. dakikada gol yese de kontrolü elden bırakmadı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Öte yandan Karşıyaka kulübü Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. inci yıl dönümü nedeniyle maç fotoğraflarını siyah beyaz yayınladı.

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