18.07.2019 - 07:50
Kaf Kaf, gözünü davaya çevirdi
İzmir’de 20 yıldır yeni stadının yapılmasını bekleyen Karşıyaka’nın gözü, eski İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine ihale edilip inşaatı yılan hikayesine dönen projede.
İzmir’de 20 yıldır yeni stadının yapılmasını bekleyen Karşıyaka’nın gözü, eski İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine ihale edilip inşaatı yılan hikayesine dönen projede. Karşıyaka, Ocak 2014 ve Haziran 2017’de yapılan iki ihalesi de iptal edilen projede çevre sakinlerinin açtığı son davanın sonuçlanmasını bekliyor. İZVAK’ın katkılarıyla 8 İzmir kulübü de davaya Karşıyaka’nın tarafında yer alan beyan gönderdi. Davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor. Yeni ihalenin ise 2020 yılı içinde yapılması öngörülüyor.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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