KAF KAF sahlandı

Gösterdiği performansla geçen sezon Play Off oynayıp TFF 2. Lig’in kapısından dönen ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta bu sezona 4 haftada 1 puanla 16. sırada, düşme hattında başlayan Karşıyaka, müthiş bir çıkışla 3. sıraya kadar tırmandı.Soner Tolungüç’ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla tutuk başladığı ligde kısa sürede hızlıca eski günlerine dönen Kaf Kaf, son 9 maçta hanesine 20 puan yazdırıp 13 sıra birden yükseldi.

Soner Tolungüç’le 9 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 3 haftadır rakiplerine puan kaptırmayan yeşil-kırmızılı ekip taraftarlarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı.

Hakan kendine geldi

Karşıyaka, son maçta İzmir’e 3 golle Türkiye’de profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak gelen, 7 haftadır kalesini gole kapatıp 9 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor’u 2-0’la geçip iddiasını kanıtlarken taraftarını da mest etti.

Yeşil kırmızılıların suskun golcüsü Hakan Kuş, Kocaelispor maçında galibiyeti getiren siftahı yaptıktan sonra Fethiye’nin de kilidini açarak bu sezon ikinci kez ağları sarstı. Geçen sezon 6 golle yıldızlaştıktan sonra bu yıl yedek kalan Özgür de ilk golünü Fethiyespor’a attı. Maç fazlası olan lider Kocaelispor’la arasında 7 puan fark bulunan Karşıyaka, haftaya Cizrespor’a konuk olacak.