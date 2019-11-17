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    Haberler Ege HaberleriKaf Kaf, seriye devam edecek
    17.11.2019 - 01:09 |

    Kaf Kaf, seriye devam edecek

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off hattındaki Karşıyaka ve Fethiyespor, bugün zirve yolunda karşı karşıya gelecek.

    Kaf Kaf, seriye devam edecek

     İzmir Atatürk Stadı’ndaki 90 dakika saat 13.30’da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 lira olarak belirlendi. Grupta Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada 4’te 4 yapan Karşıyaka, son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle adını Play Off barajına yazdırdı. Bu sezon kalesinde gördüğü 3 golle Türkiye’de profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olan Fethiyespor’un ise 9 maçtır bileği bükülmüyor. Fethiye, grupta 7 maçtır kalesini gole kapattı. Maç öncesi Fethiyespor 20 puanla üçüncü sırada yer alırken Kaf Kaf, 18 puanla beşinci basamakta bulunuyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki sahası kış bakımında olduğu için hafta içinde antrenmanlarını kendisine kapılarını açan ezeli rakibi Altay’ın Gaziemir Tesisleri’nde yapan Karşıyaka, zorlu randevu öncesi prim ve maaş ödemeleriyle moral tazeledi.

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