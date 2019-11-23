Kaf Kaf’ın yeni silahı Doğukan İnci

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yarın deplasmanda Cizrespor’la karşılaşacak Karşıyaka’nın en önemli kozlarından biri Doğukan İnci olacak. Payas deplasmanında attığı 2 golle 2-1’lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiye maçında ilk golde Hakan’a yaptığı asistle de 2-0’lık galibiyetin kilidini açtı. Bu sezon toplamda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki forvet, “Cizre’de galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz” dedi.