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    HaberlerEgeKaf Kaf’ta Doğukan hazır
    16.08.2019 - 00:26

    Kaf Kaf’ta Doğukan hazır

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka’da Doğukan sakatlığı tamamen atlattı.

    Kaf Kaf’ta Doğukan hazır

    Afyon kampında Yozgatspor ile oynanan hazırlık maçında kasığından sakatlanan ve ağrılarını olmasına rağmen oyuna devam eden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda forma giyemedi. Genç gol silahının sakatlığının tamamen geçmesi yüzleri güldürdü. Hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren yeşil kırmızılıların son özel maçlarının programı da netleşti.

    18 Ağustos’ta Nazilli’de Nazilli BLD. ile oynayacak Kaf Kaf, 23 Ağustas’ta ise Torbalı ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.

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