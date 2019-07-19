Kahraman itfaiyeciler!

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret eden itfaiyeciler, tedavi gören çocukları sevindirdi. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyen küçükler, yangın ve afetlere karşı bilinçlendirildi. Sanal yangına müdahale eden küçükler, itfaiye aracına bindi, siren çalmanın keyfini yaşadı.