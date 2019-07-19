19.07.2019 - 07:50
Kahraman itfaiyeciler!
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret eden itfaiyeciler, tedavi gören çocukları sevindirdi. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyen küçükler, yangın ve afetlere karşı bilinçlendirildi. Sanal yangına müdahale eden küçükler, itfaiye aracına bindi, siren çalmanın keyfini yaşadı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.