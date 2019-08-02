Kanalizasyon müjdesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye muhtarıyla bir araya geldi. Başkan Gürün, ilçenin eksikliklerini bildiklerini belirtti, 62 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek olan Hisarönü-Ovacık mahallelerine kanalizasyon hat yapımı için çalışmaların başladığını kaydetti. İlçenin sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Gürün, 101 bin metrelik kanalizasyon hattında prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilk kazmanın vurulacağına dikkat çekti. Başkan Gürün, “Hizmet ederken parti gözüyle değil, herkese eşit bakıyoruz. Hiçbir şekilde önyargılı davranmıyoruz. Belediye Başkanımız Alim Karaca’yla 5 yıl boyunca uyumlu çalıştık. İlçeyle ilgili bütün sorunları kendisi bizzat getirdi. Öncelik vererek yolların hepsini 5 yılda yaptık. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Birbirimize anlayış gösterir, güvenirsek daha mutlu bir Muğla yaratabiliriz” dedi.