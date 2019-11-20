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    HaberlerEge HaberleriKapadokya’yı anlatan eserler İzmir’de
    20.11.2019 - 01:42 |

    Kapadokya’yı anlatan eserler İzmir’de

    Swissôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat, Sanatuar projesinin beşincisini İzmirlilerle buluşturdu.

    Kapadokya’yı anlatan eserler İzmir’de

    17 Aralık’a kadar Swissôtel Kordon Salonu’nda ziyarete açık olan karma sergide; Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 24 akademisyenin, 70’den fazla eseri yer alıyor. Farklı malzeme ve üretim teknikleriyle yapılmış resim, heykel, enstelasyon, seramik ve fotoğraf alanında eserlerin yer aldığı sergide, Kayseri kenti ve Kapadokya bölgesinde yaşamış değerlerin, geleneksel çağdaşa güncel yorumlamaları yer alıyor.

    Sanat Yöneticiliğini Meriç Aktaş Ateş’in üstlendiği Büyük Efes Sanat önderliğindeki “Sanatuar V” karma sergisini ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

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