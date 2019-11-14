Karabağlar metrosu için ilk adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı, Halkapınar-Karabağlar metro hattı için proje ihalesine çıktı. Yasal süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa kazanan firmayla aralık 2019’da sözleşme imzalanması planlanıyor. 2020 itibariyle tamamlanacak proje için önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne, sonra da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ‘onay’ başvuruları yapılacak. Projenin, yatırım programına dahil edilmesiyle de inşaat ihalesi ve inşaat süreçleri başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ana Ulaşım Master Planı’nda yer alan metro hattının, Halkapınar-Konak-Bozyaka-Eskiizmir Caddesi-Gaziemir-Yeni Fuar Alanı-Adnan Menderes Havalimanı güzergâhında inşa edileceğini söyledi. İnşaat öncesi yaklaşık 16 bin metrelik sondaj çalışması yapılacağını vurgulayan Soyer, “Hat şehir içinde olduğu için sosyal yaşamı mümkün olduğunca az etkilemek adına çalışmaları olabildiğince yer altında yürüteceğiz” dedi.