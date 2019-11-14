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    HaberlerEge HaberleriKarabağlar metrosu için ilk adım
    14.11.2019 - 01:39 |

    Karabağlar metrosu için ilk adım

    Karabağlar metrosu için ilk adım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı, Halkapınar-Karabağlar metro hattı için proje ihalesine çıktı. Yasal süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa kazanan firmayla aralık 2019’da sözleşme imzalanması planlanıyor. 2020 itibariyle tamamlanacak proje için önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne, sonra da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ‘onay’ başvuruları yapılacak. Projenin, yatırım programına dahil edilmesiyle de inşaat ihalesi ve inşaat süreçleri başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ana Ulaşım Master Planı’nda yer alan metro hattının, Halkapınar-Konak-Bozyaka-Eskiizmir Caddesi-Gaziemir-Yeni Fuar Alanı-Adnan Menderes Havalimanı güzergâhında inşa edileceğini söyledi. İnşaat öncesi yaklaşık 16 bin metrelik sondaj çalışması yapılacağını vurgulayan Soyer, “Hat şehir içinde olduğu için sosyal yaşamı mümkün olduğunca az etkilemek adına çalışmaları olabildiğince yer altında yürüteceğiz” dedi.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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