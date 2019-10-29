Karabağlar’da binlerce kişi sokaklardaydı

Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle, marşlar ve sloganlar eşliğinde Fahrettin Altay Meydanı’ndan Üçyol Uğur Mumcu Parkı’na yürüyen binlerce kişi, Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi. Uğur Mumcu Parkı’nda vatandaşa seslenen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Cumhuriyet bizim sevdamız, inancımız, yaşamımız. Cumhuriyet bizim her şeyimiz” dedi.