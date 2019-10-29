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    HaberlerEgeKarabağlar’da binlerce kişi sokaklardaydı
    30.10.2019 - 00:21 |

    Karabağlar’da binlerce kişi sokaklardaydı

    Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’nde coşku sokaklara sığmadı.

    Karabağlar’da binlerce kişi sokaklardaydı

    Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle, marşlar ve sloganlar eşliğinde Fahrettin Altay Meydanı’ndan Üçyol Uğur Mumcu Parkı’na yürüyen binlerce kişi, Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi. Uğur Mumcu Parkı’nda vatandaşa seslenen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Cumhuriyet bizim sevdamız, inancımız, yaşamımız. Cumhuriyet bizim her şeyimiz” dedi.

    Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
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