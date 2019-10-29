30.10.2019 - 00:21 |
Karabağlar’da binlerce kişi sokaklardaydı
Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’nde coşku sokaklara sığmadı.
Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle, marşlar ve sloganlar eşliğinde Fahrettin Altay Meydanı’ndan Üçyol Uğur Mumcu Parkı’na yürüyen binlerce kişi, Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi. Uğur Mumcu Parkı’nda vatandaşa seslenen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Cumhuriyet bizim sevdamız, inancımız, yaşamımız. Cumhuriyet bizim her şeyimiz” dedi.
Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.