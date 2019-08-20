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    HaberlerEgeKaraburun, ürünüyle ‘marka kent’ olacak
    20.08.2019 - 02:55

    Karaburun, ürünüyle ‘marka kent’ olacak

    12. Kösedere Üzüm Şenliği’nde binlerce kişiyi ağırladıklarını belirten Başkan Erdoğan, “Projelerimiz ilçemize katma değer katacak” dedi

    Karaburun, ürünüyle ‘marka kent’ olacak

    Karaburun Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kösedere Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’yle birlikte düzenlediği ‘12. Kösedere Üzüm Şenliği’ binlerce vatandaşı ağırladı. 17 Ağustos’ta kortejle başlayan şenlik, 18 Ağustos’taki ‘En Güzel Üzüm’ ve ‘Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması’yla sona erdi.

    Tarımı önemsiyor

    En Güzel Üzüm Yarışması’nda en iyi ve en kaliteli üzümü yetiştiren üreticiler değerlendirildi. Geleneksel Güzellik Yarışması’nda da en güzel kızlar seçildi; Tutku Özübüyük birinci, Buse Uluğ ikinci, Bahar Ermiş de üçüncü sırayı aldı.

    Böylesine nitelikli bir şenliği yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Antik çağlardan bu yana üzümüyle marka olan, Avrupa’ya zamanında üzüm ihraç eden Karaburun, üzüm çeşitleri, mandalinası, nergisi, enginarı, kopanisti peyniri, karabaş otu, gastronomisi, sanatı ve tarihiyle marka değer olacak” dedi.

     

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