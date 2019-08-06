Karaburun’da üzüm şenliği

Saat 12.00’de kortejle başlayacak şenlikte, pekmez yapım ve şarap yapımı ve tadım atölyeleri yapılacak. Üzüm, yöresel yemekler ve geleneksel el ürünlerinin satıldığı stantlar, kurulacak.

Ödüllü yemek kitaplarının yazarı Sahrap Soysal, söyleşisinin ardından ‘Üzümlü Tatlılar Yarışması’nın sunum ve jüri üyeliğini yapacak. Ziyaretçiler müziğe de doyacak. Ünlü sanatçı Nükhet Duru sevenleriyle buluşacak.

Başkan İlkay Girgin Erdoğan, herkesi şenliğe beklediklerini belirtti.