Karacasu’ya arıtma tesisi sevindirdi

Başkan Zeki İnal’ın yönetimindeki buluşmada, belediyeye ait Çamköy Mahallesi’ndeki arazinin bin 500 metrekarelik bölümüne arıtma tesisi yapılması kararlaştırıldı. Alan, iki yılda tamamlanması koşuluyla, 10 yıllığına Aydın Büyükşehir’e tahsis edildi. Toplantıda karara bağlanan diğer maddeler ise şunlar oldu:

“Yaylalı Mahallesi eski yoğurt pazarında bulunan dükkanların 10 yıl süreyle kiraya verilmesine; Geyre İlköğretim Okulu ile yapılan protokolle, temizlik personelinin belediye tarafından karşılanmasına; şehit ve gazilere çevre temizlik vergilerinde indirim yapılması hususunun değerlendirilmesine karar verildi. Görüşülen 2020 yılı bütçesi de, Bütçe Plan Komisyonu’na havale edildi.”