Karadeniz güzelleri

Bülent Buda: Beto, sen ne güzel adamsın! Sevimlisin, sportmensin, özverilisin. Gitme kal İzmir’de. Sana çok ihtiyacımız var. İlk yarının en iyilerinden Gassama’nın sakatlığı büyük talihsizlikti. Jerome, gol orucunu nihayet bozdu. Gassama’nın bunu da atmazsan seni fena yaparım gibilerden kale önüne indirdiği topa yaptığı bitirici dokunuş. Jerome attığı golün yanı sıra müthiş çalıştı. Borges ile Castro’yu özlemiştik. Hayatta olduklarını biliyorduk lakin bir miktar unutulmuşlar gibi gelmişti bize. Özellikle ikinci yarıda Trabzon’un baskılı oyunu karşısında alanın tüm bölgelerinde gösterilen direnç ile takım olma duygusunun yarattığı sinerji elbette Göztepe sevenlere de yansıdı. Bu arada 53. dakikada Soner, tam da becerili ve üretken sol ayağına yakışan bir topun gelişine inanarak vursa ve de tabelayı ikilese biz de en azından ekranın karşısında sancısı tutmuş, doğurgan dişi pozisyonlarına girmezdik. Neticede bu 3 puan ilaç gibi geldi.



Fatih Tanfer: Göztepe, büyük takım olduğunu bir kez daha Trabzonspor maçında gösterdi. Büyük takımlar en zor günlerinde tepki verip, direniş gösterenlerdir.



Elbette, alınan 3 puanın başrol oyuncusu kaleci Beto’ydu. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Trabzon forvetleriyle adeta mücadele etti. Ancak Göztepe takım halinde hırs anlamında çok pozitifti. Gassama, sahada kaldığı 45 dakikada bu sezonun en iyi oyununu oynadı. Defansın merkezinde Alpaslan kusursuz oynadı. Titi’yle savunmada uyum içindeydiler.

Mossoro, Soner ve Castro kompakt oynadılar. Bu üçlüye oynadığı pozitif oyunla Borges’in büyük katkısı vardı. Orta alanda pas alışverişini organize etti.



Halil, hem hücuma çıktı hem de Trabzon’un sağ kanattaki hücumdaki büyük gücü Pereira’nın çıkışlarını engelledi. Jerome, hücumda etkiliydi. Boş alanlar yarattı. Gol vuruşu üst düzeydeydi.

Göztepe’nin Trabzonspor deplasmanında hırsı, yeteneğinin önüne geçti. Bu mücadele gücüyle azim birleşince iyi bir takım olarak 3 puanın sahibi oldu. Bu hafta evinde güçlü Malatyaspor ile oynuyor. Göztepe gücünün farkına varıp doğru oyun oynadığı zaman yenemeyeceği takımın olmadığına inanıyorum. Yeter ki inansınlar...

Mehmet Demirtaş: Süper Lig’in 10 haftasında 12 puan toplayabilen Göztepe’de fatura elbette daha önce denenmiş olan ve tekrar denenilen Tamer Tuna’ya kesildi. Geçtiğimiz hafta da yazmıştım. Göztepe’de tek sorun hoca mı? diye. Umut ediyorum ki bu konuya biraz kafa yorulur. Trabzonspor maçına gelecek olursak. Başında hoca olmayan bir Göztepe’nin galip geleceğine elbette kimse imkan vermiyordu. Ancak öyle olmadı. Kazanma arzusu yüksek bir Göztepe izledik. Başta Beto olmak üzere, Gassama, Alpaslan, Titi, Borges en önemlisi de golcü Jerome güçlerinin farkına vardılar. Alınan 3 puan altın değerindeydi. Göztepe hocasını buldu. İlhan Palut artık Göztepe’nin hocası. Palut’un Hatayspor’da karnesi geçer notlarla dolu. Göztepe’ye gelmesi kesinlikle hak ettiği bir yer. Başarılı olur olmaz; en azından çıkış yapmış genç bir hocaya şans verilmesi önemliydi. İlhan Hoca’ya hoşgeldin diyorum.



Mustafa’ya teselli galibiyeti



Bülent Buda: Sevgili Mustafa Çeçenoğlu’nun başı sağolsun. Böylesine acılı bir gününde ben de varım deyip, üstüne harika bir futbol yetmedi bir de harika gol pası. Kocaman yüreklilere özgü bir tavırdır. Altay maçıyla siftah yapıldı. Bu da ikincisi. Hem de zirveye oynayan güçlü Ümraniye’ye karşı. Gözümüz yollarda 9 numaraların gollerini bekliyoruz. Selmani, her hafta kalesinde biraz daha büyüyor. Takımın itici gücü, özgüven aşılıyor arkadaşlarına. Takımda iletişim üst düzeyde. Görünen o ki Cenk Laleci ile arkadaşları rakiplerini iyi çalışıyorlar. Oyun alanı dizilişiyle hamle dakikaları, oyuncu seçimleri kusursuza yakın. Kutlarım vallahi, bu kadarını beklemiyordum.



Fatih Tanfer: Menemenspor’da öncelikle annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu’na başsağlığı dilerim. Harika bir oyun oynayıp golün de asistini yapması ve maç sonundaki o gözyaşları kelimelerle ifade edilmez. Menemenspor, her geçen gün takım ruhunu üst seviyeye çıkarıyor. Kaleci Selmani, rakibinin pozisyonları karşısında büyük mücadele verdi. İmkansız gollük pozisyonları da kurtardı. Defansta Ali Keten, Trtovac, Ercan ve Alberk hatasız oynadı. Eğer hücumda Ali ve Hüseyin gollerine başlarsa Menemen birçok yeni zaferlere imza atacaktır.



Mehmet Demirtaş: Ümraniye maçındaki Menemenspor’un etkili futbolundan çok ben maçtan bir gün önce annesini kaybetmesine rağmen Teknik Direktör Cenk Laleci’ye cenazeden hemen sonra ‘Beni yok sayma hocam, yarın sahadayım’ diye mesaj atan Mustafa Çeçenoğlu’nun yürekliliğine hayran kaldım. Çıktı, aslanlar gibi mücadele etti ve golun asistini yaptı. Önce ona sonra da takım olma yolunda büyük adım atan Menemen’i tebrik ediyor, ayakta alkışlıyorum.



Kolay teslim oldular



Bülent Buda: Taraftarın erken başlayan protestoları ile olumsuz söylemleri yenilgi nedeniyle değil sergilenen kişiliksiz, sönük, tutkusuz, beceriden, yaratıcılıktan yoksun kötü futboldan ötürüydü. 90 dakika bir tek yaratıcı girişim, eylem yok. Garip anlaşılmaz bir oyun. Mahalle takımı görüntüsünü andıran bir profesyonel takım. Tüm haftaların en kötü oyunu. Yine de 79. dakikada Barrow, rastlantısal da olsa girdiği pozisyon günü kurtaracak fırsattı. Mehmet Özdilek, maç öncesi çocuklar çok heyecanlı, istekli, coşkulu sözcükleriyle tanımladı takımını. Lakin futbolcuların sergilediği futbol hocanın anlatımıyla hiç örtüşmüyordu. Kötü değil, kötü ötesiydiler.



Fatih Tanfer: Denizlispor, evinde Sivasspor karşısında kötü oynadı. Maalesef formsuzluğunu sürdürdü. En önemlisi futbolu keyif vermedi. Pozisyon yaratamadı. Sezon başındaki hızlı oyun özelliklerinden hiçbirini bu maçta göremedik. Bilhassa orta alanda üst üste 3 pas yapamadı. Takım halinde ikili mücadelelerde başarısızdı. Maalesef bazı oyuncularda da müthiş bir düşüş var. Bu forma onlara ağır geliyor. Vefakar seyirci de müthiş desteğini bırakıp maalesef son dakikalarda tepkisini gösterdi. Umarım en kısa zamanda takım kendini toparlar. Yönetim futbolcu ve taraftar üçgeninde özlediğimiz Denizlispor’u görürüz. Ancak Mehmet Hoca da takımdaki çözüm bekleyen sorunları çözer ve Denizli istenilen yere gelir.



Mehmet Demirtaş: Denizlispor evinde Konya, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’den sonra Sivas karşısında da kazanamadı. Sivasspor maçında izleyemediğimiz Denizli için ilk beş iddialı bir hedef. Ne var ki ligde durumu Denizlispor’dan kötü olan kulüpler de var. Sivasspor’da çok iyi değildi ancak Denizlispor böyle bir takım karşısında hiç­ bir şey yapamadı. Sahaya baktığınızda hem yetenek hem de mental olarak bir şeyler yapabilecek havada değildiler. Futbolcu topluluğu çok mutlu görünmüyor. Karşılaşmanın son bölümünde taraftarın yönetimi istifaya çağırması ola­ğan bir gelenek. Maalesef ülkemizde işler kötü gittiği zaman önce hoca ardından yönetim istifaya davet edilir. Ancak uzun yıllar sonra Süper Lig’e çıkan Denizlispor için bu tepkiler çok erken ve sabıra ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.



İyi değilsiniz



Bülent Buda: Ümraniye maçının silik, işlevsiz Anıl’ı yerini girişimci, üretici olan yanına taşımıştı. Golü harikaydı. Peki ya diğerleri. Yasin Ozan, rakiple, hakemle söyleşiyor, oyunda yok. Atakan, giderek büyüyor derken şaşırtıyor, küçülüyor. Oğulcan, tek kişi bırakıldığı orta alanda boğuşuyor. İstanbul, her haliyle üstün olan taraf. Attıklarının fazlasını atabilirlerdi. Gençler oyun alanındaki oluşan sorunları aşamıyorlar. Yetemiyorlar. Altınordu ligdeki en çaresiz, yetersiz dönemini yaşıyor.



Fatih Tanfer: Altınordu, mutlak 3 puan kazanmak zorunda olduğu İstanbul karşısında maça iyi başladı. Hakem de ilk dakikada İstanbulspor’lu Cajic’e sarı kartını göstererek futbol dışı hareketlere prim yok dedi. Anıl’ın şahane golü maalesef galibiyet için yetmedi. Yenilen gol yine defansın dengesini yitirdiği anda oldu. Maçın 87. dakikasında Anıl’ın aşırtma vuruşu gol olsa 3 puanla buluşacaklardı. Ancak olmadı. Puanını 6’ya çıkardı ve düşme hattının içinde kaldı. Altınordu’nun puan cetvelindeki bu yeri hem taraftarlarını hem de futbolseverleri üzdüğü bir gerçek. Lütfen artık biran evvel toparlanın.



Bu kadar ucuz gol yenmez!



Bülent Buda: Birkaç haftadır Kappel’in tutkulu, yaratıcı oyunları sonrası alanı başı önünde terketmesine üzülüyorum. Gol düellosu gibi bir gün Hatay’da. İkinci yarı iyi bir zamanlama Deniz’den şık, temiz bir eşitlik golü. Takım tam da kendine gelmiş, tempoyu yakalamış, öne geçme beklentileri içindeyken biraz da savunma zaaflarıyla şok iki gol. Altay iyi bir takım. Evet puan kayıpları fazla. Ama güzel olan tüm takımlar kaybediyor.



Fatih Tanfer: Altay’ın Hatay deplasmanında puan ve puanlarla döneceğini umuyordum. Altay’ın güçlü bir takım olduğunu ve Süper Lig yolunda güçlü adaylardan biri olduğunu her yazımda belirtmeye çalışıyorum. Hatay karşısında gördük ki savunma ve orta alanda gerekli yardımlaşma yoktu. Savunmada adam ve alan paylaşımında hatalar golleri getirdi. Altay gibi güçlü bir takımın böylesi ucuz golleri yemesini asla kabullenemiyorum. Altay’da orta alanda bilhassa defansif yönden sorunlar olduğu kesin. Bir an evvel bu sorunun çözülmesi gerek. Ancak Hatay gibi deplasmanda iki gol atıyorsun ve puansız dönüyorsun bu olmamalıydı. Rakipler de puanlar kaybedince puan cetvelinde kopma olmadı. Ancak bu hafta rakip güçlü Karagümrük. Bu maçta bir çıkış trendinin yakalanması Süper Lig’i arzuluyorsanız en büyük arzu olmalı.



Mehmet Demirtaş: Altay’da talihsiz şekilde iki haftadır kayıplar sürüyor. Son iki haftada izlediğimiz Altay’ın futbolu, güçlü kadro ve teknik heyet kimliğine hiç yakışmıyor. Hatayspor gerçekten güçlü bir takım. Geçtiğimiz sezonun finalisti ve evinde maç kaybetmeyen bir takım. Ona lafımız yok. Ancak Süper Lig hedefi olan Altay’ın da gücünü sonuna kadar kullanıp içeri de dışarı da puan kayıplarına izin vermemesi en azından Play Off dışında kalmamak için iyi hazırlanması gerekiyor. Sait Hoca gereken müdahaleleri yapacaktır. Karagümrük’ten 3 puan alması ilk hedef olmalı.



Balıkesirspor zirveye oynuyor



Bülent Buda: Maç sonrası Vukovic ile Doğa’yı dinledim. Bir puanı hak ettiklerini büyük ve önemli puan kazandıklarını dile getirdiler. Doğa önemli bir şey daha ekledi sözcüklerine. Bundan böyle Balıkesir taraftarlarını da tribünlere bekleriz. Lütfen tribünleri doldursunlar artık. Onların desteğine gereksinimimiz var. Maçın ilk bölümünde baskın taraf Bursaspor’du doğal olarak. Lakin daha net gol pozisyonları olan taraf da Balıkesirspor’du. Baskı altında olduğu süreçte kusursuz oynayan tüm savunmanın yanı sıra özellikle yüksek toplara geçit vermeyen, hatasız bir oyunla maçı tamamlayan Glumac ile kalesini tüm sorunlu anlarda gole kapayan Vukovic gecenin öne çıkan isimleriydi. Takım bütünlüğünü koruyarak, dağılmadan, yarışan kimliğini korumak, sürdürmek çok değerlidir futbolda. Balıkesir, Bursa deplasmanında bunu başardı. Elbette kutlanmayı hak ediyorlar.



Dikkat Akigo kayıplar büyüdü

Bülent Buda: 38. dakikada Musa’nın düşürülmesi penaltı değilse, ben de Barcelona’nın 10 numarasıyım. Takım gol pozisyonu üretiyor, final dokunuşları yetersiz. Adana Demirspor kalecisi Emrullah’ın takımında bir puanın büyük payı olduğunu vurgulamalıyız. Oyun alanı seçimleri teknik birimin işi, lakin Vrsajevic ile Tolga ikisi birden sahada hoca iyisini bilir ama şeytan da sor diyor. Muhammet, sert ve tempolu oyunda 81 dakika alanda. Talha, son 10 dakikalık futbolcu mu? Evet, 10. hafta kopan takım yok. İyi de bu süreçte Akhisar’ın da 13 puan kaybı hiç güzel durmuyor.



Fatih Tanfer: Bütün rakipleri Akhisar’a yaptıkları puan kayıpları ile buyur öne geç ve Süper Lig yolunda kaç git diyorlar. Akhisarspor ise iki haftada kaybettiği 5 puanla rica ederim siz buyrun diyor. Futbolda duygusallığa yer yoktur. Kazanacaksın ve hedefe doğru yürüyeceksin. İşte Erzurumspor 4 haftada 10 puan topladı ve yarışın içine girdi. Bu hafta da Akhisar havaya girmiş Erzurum deplasmanına çıkıyor. Akhisar’ın gücünü her takımla baş edecek seviyede olacağına inanıyorum. Adana Demirspor karşısında da ardı arkası kesilmeyen ataklar geliştirdi. Direkleri ve Adana Demirspor kalecisi Emrullah’ı geçemedi. Ancak Akhisar’ın geçemediği maçın hakemiydi. Önce iki penaltısını değerlendiremedi. Burada Akhisar’ın hakkının yendiğini düşünüyorum. Lütfen sonuçları sahadaki oyuncular belirlesin. Emeklere yazık olmasın.