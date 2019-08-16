‘Karaova, bilinçli tarımla gelişecek’

Bodrum Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, çalışmalarına Karaova’dan başladı. Karaova’nın arazilerinden toplanan toprak örnekleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) laboratuvarına gönderildi. Belediyenin öncülüğünde tatil cenneti Bodrum’da bilinçli üretim ve tarım turizminin gelişmesi hedefleniyor.

Karaova’da kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Karaova’yı kalkındırmak, üreticimizi desteklemek ve Karaova’daki gıdayı tüketiciyle buluşturmak için ilk adımı attık. Tarımsal üretimi desteklemek, turizme, yüksek katma değerli ürünleri kazandırmak ve en önemlisi kadınlarımızı üretime ve ekonomiye dahil etmek amacıyla başlattığımız bu çalışmalar, tarım ve turizmin entegrasyonu ile sonuçlanacak ve Karaova kazanacak, Bodrum kazanacak. Bu doğrultuda ilk iş olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. Hedefimiz, topraklarımızdaki verimi artırmak, doğru ürünü, doğru şekilde yetiştirmek ve kooperatiflerin kurulması için öncülük etmek olacak” diye konuştu.